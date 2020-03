BAGNARA CALABRA Il Sindaco Gregorio Frosina: "a Bagnara nessun caso di Coronavirus"

a -Sind Gregorio Frosina In seguito ad alcune voci diffuse nella serata di ieri il Sindaco di Bagnara Calabra Gregorio Frosina ha diramato un comunicato che pubblichiamo di seguito.

Carissimi cittadini, il presente comunicato per ribadire che l'Amministrazione Comunale da me rappresentata, fin da subito si è attivata per fare rispettare tutte le prescrizioni e le procedure adottate a livello governativo e regionale per contenere la diffusione del virus Covid-19. Nella giornata di ieri, a tutela della cittadinanza, ho emesso l'ordinanza n.19 inerente provvedimenti adottati nei confronti di un panificio operante sul territorio e del nucleo familiare che lo gestisce. Nello specifico si tratta di un soggetto proveniente dalla Lombardia il giorno 6 marzo, il quale ha provveduto sulla base dell'ordinanza regionale a segnalare sull'apposito portale del dipartimento il proprio arrivo. Preciso pertanto che l'ordinanza è stata adottata nel rispetto delle prescrizioni governative e regionali solo a scopo precauzionale: al momento non siamo in presenza di alcun caso di infezione conclamata. Ringrazio il Comando Stazione dei Carabinieri di Bagnara Calabra, nella persona del Comandante Davide Lombardo per il lavoro e l'attività di controllo del territorio intrapresa in sinergia con l'Amministrazione Comunale e con il Comando di Polizia Locale, nella persona del Coordinatore Pasquale De Marco. Pertanto la situazione di panico che si è generata a causa della diffuzione di notizie infondate sui social, non ha ragione di esistere. Andrà tutto bene se rispettiamo le prescrizioni e soprattutto se restiamo a casa.