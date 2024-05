PALLAVOLO MASCHILE PRIMA DIVISIONE Olimpia Bagnara - Asd school Volley Taurianova 3-2

1 1 bobtau 04052024 Al "Palloncino" di Bagnara Calabra va in scena la gara-1 della finale che vale la Serie D. Dopo il 2-0 iniziale firmato da Garoffolo, Meduri, Masso (2 aces e un punto) fanno allontanare gli ospiti. Due punti di Taccone, uno per Santucci e Lofaro, 7 pari. Due punti di Garoffolo, ma anche tre di Taccone, un ace e due punti di Masso e uno di Giovinazzo: 15-18. Garoffolo (2) e Lofaro illudono, ma c'è il muro di Iannone, oltre al punto di Masso, 20-24.

Garoffolo prova a tenere a galla i suoi, ma Masso chiude il primo set appannaggio dei taurianovesi. Secondo parziale che inizia punto a punto, Molinaro colpisce due volte, ma rispondono Taccone e Giovinazzo con un ace, 6-11. Due punti per Garoffolo e un muro, ma Masso colpisce tre volte e c'è l'ace di Giovinazzo per l'11-18. Punto di Ciccone, muro di Molinaro, ma Taccone e Masso conducono al 14-24. Masso chiude anche il secondo set per i biancorossi. Dopo lo 0-2 iniziale del terzo set, i biancazzurri sembrano scuotersi: muro di Garoffolo, ace e punto di Lofaro, ace e punto di Caia, muro e punto di Molinaro per il 10-5. Muro e due punti di Garoffolo, punto di Santucci, ma dopo due punti di Masso e un muro di Taccone, c'è il 15 pari. L'Olimpia si riprende, e con due punti di Lofaro, oltre all'ace di Caia, arriva al 24-18 Lofaro, dalla linea di battuta, chiude il set per i ragazzi di mister Versace. Il quarto set comincia con un punto delicatissimo di Corigliano, poi Masso va due volte a segno per il 2-4. Ace di Masso e punto di Taccone, ma Lofaro attacca due volte, Santucci mette al terra il pallone del 6 pari. L'Olimpia si era pure portata sul +4 con ace) e punto di Santucci, punto di Corigliano e Garoffolo, ma spreca tutto grazie al muro di Iannone, i punti di Giovinazzo e Masso, 14 pari. Si scatena Lofaro con tre punti e una battuta vincente, due punti per Lofaro e uno per Santucci, mentre Caia realizza un ace e il muro del 24-21. Dopo un errore in battuta dei biancazzurri, ci pensano Santucci a chiudere il set e portare i suoi al tie-break. Si va dunque al set corto, che inizia con Lofaro e Santucci a segno, Masso interrompe i biancazzurri ma ci sono muro e punto sia per Lofaro che per Molinaro, si va al cambio di campo sull'8-3. Masso e Giovinazzo a segno, un ace a testa per Santucci e Molinaro, Lofaro porta a un punto dalla vittoria. Giovinazzo a segno, ma Lofaro chiude di forza e regala all'Olimpia una vittoria insperata, aggiudicandosi gara-1. Appuntamento tra sette giorni per la partita che potrebbe valere il salto di categoria.

Olimpia Bagnara - Asd school Volley Taurianova 3-2 (21-25,15-25,25-18,25-22,15-9)

Olimpia Bagnara: Corigliano, Garoffolo, Lofaro, Gioffrè, Macrì, Caia, Ciccone, Santucci, Pirrotta, Molinaro, Fiorillo, Velardi, Lopresti, Lo Bianco. All: A. Versace Asd school Volley Taurianova: Cannatá, Coluccio, Condina, Esposito, Fazzalari, Gallo, Giovinazzo, Iannone, Masso, Meduri, F. Scionti, R. Scionti, Taccone, Votano. All: E. Idone

Vincenzo Laurendi