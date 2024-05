BAGNARA CALABRA Lavori sul sentiero "Croce": Interrogazione pubblica dell'Associazione "La Nostra Terra"

Croce - SentieroLa scrivente Associazione La Nostra Terra - Aps - da diversi anni impegnata per la riqualificazione e promozione dei sentieri del territorio bagnarese (e non solo) - ritiene di dover interrogare pubblicamente l’Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra in merito ai recenti lavori che si sono svolti e si stanno svolgendo presso il sentiero “Croce” di Porelli di Bagnara.

Lo storico sentiero “Croce” si caratterizzava in una scalinata composta da ciottoli e blocchi in pietra. Tuttavia, i recenti lavori in atto si sono dimostrati un atto deturpativo. Nello specifico, si è andata a perdere la storicità della scalinata, che è stata demolita e cementificata. Tale circostanza ci lascia attoniti e ci impone di chiedere pubblicamente delucidazioni. Si è parlato di una possibile via di fuga per la popolazione di Marinella, ma ci chiediamo: era veramente necessario demolire, piuttosto che fare manutenzione su quanto già esistente? In attesa di una pubblica risposta, chiediamo infine che vengano sospesi immediatamente i lavori per procedere ad una rivalutazione in ottica conservativa e valorizzativa.

La Nostra Terra