Premio Mia Martini, un successo senza eguali per gli incontri artistici a Scalea

Premio Mia Martini Scalea La tappa di Scalea per la fase degli Incontri Artistici del Premio Mia Martini ha rappresentato un momento cruciale per i giovani talenti musicali d’Italia. Questo evento, che si è svolto presso il complesso turistico Parco dei Principi” dal 24 al 26 aprile, è stata più di una semplice competizione; è stata una vera e propria celebrazione della musica e dell’arte, un’opportunità unica per i partecipanti di apprendere, crescere e mostrare il proprio talento davanti a un pubblico numeroso e a una commissione di professionisti di alto livello.

L'organizzazione e la commissione del Premio Mia Martini

Organizzato con passione e dedizione da Nino Romeo, il Premio Mia Martini è diventato un appuntamento imperdibile per chi aspira a fare della musica la propria vita, offrendo visibilità e opportunità concrete di successo. La presenza di figure di spicco nel panorama musicale italiano come Franco Fasano, Mario Rosini, Deborah Iurato, Antonino Spadaccino e Filippo Broglia nella commissione artistica, testimonia l’impegno e la serietà con cui il Premio Mia Martini si pone nel panorama culturale nazionale.

Questi professionisti, grazie alla loro esperienza e sensibilità, hanno avuto il compito non solo di giudicare, ma anche di guidare e ispirare i giovani artisti durante il loro percorso nel concorso. La loro presenza è stata garanzia di una valutazione attenta e professionale delle performance, che si traduce in un riconoscimento significativo per chi riesce a emergere. Nel corso della serata hanno regalato al pubblico tanti momenti musicali con i maggiori successi della musica italiana.

Dirette live per la tre giorni di Scalea