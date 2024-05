Aperte le iscrizioni per il Corso di Formazione per aspiranti volontari ABIO

Abio - BimbaABIO Reggio Calabria – Associazione per il Bambino in Ospedale - lancia il nuovo corso di formazione base per aspiranti volontari che opereranno presso la Pediatria del G.O.M. - in partenza il prossimo 4 giugno - Le iscrizioni sono aperte fin da ora con l'obiettivo di raggiungere il numero minimo di 30 iscritti al Corso. L’associazione Abio Reggio Calabria OdV è una realtà consolidata e presente quotidianamente all’interno del reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano, per essere sempre accanto ai bambini e vicino ai genitori.

ABIO è stata fondata per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale e ridurre al minimo il potenziale rischio di trauma che ogni ricovero presenta. Il volontario collabora con le diverse figure operanti in ospedale per attuare, ciascuno nel proprio ruolo, una strategia di attiva promozione del benessere del bambino e della sua famiglia. Discreti e silenziosi, ma sempre disponibili all’accoglienza, al gioco, all’intrattenimento. I volontari ABIO portano gioia e sorrisi e con l’attività ludica tra i bambini ricoverati in ospedale, creano un po’ di normalità e spensieratezza in quelle che, a volte, sono anche lunghe degenze. Il volontariato ABIO è un prezioso aiuto e indispensabile supporto per il bambino, l'adolescente e i familiari su cui possono già contare più di 200 reparti di pediatria in tutta Italia.

Si tratta però di un’attività che non può essere realizzata senza un’adeguata preparazione: Per potenziare e ampliare il servizio in repartoè stato organizzato un corso di formazione per tutti coloro che desiderano portare un utile aiuto ai bambini e agli adolescenti in ospedale. Per illustrare le modalità e i contenuti del nuovo “Corso di Formazione Base” l’associazione terrà un Incontro Informativo, martedì 4 giugno, presso il Centro Studi “A. Spinelli” – G.O.M. In quell’occasione, oltre a tutte le informazioni necessarie a chi volesse diventare parte del gruppo operativo, saranno illustrate anche le attività dell’associazione che dal 2012 opera ed è vicina ai bambini ricoverati nella pediatria dell’ospedale reggino. L’Incontro informativo è un momento essenziale per comprendere la struttura, gli scopi e le attività dell’associazione. Inoltre, verranno spiegati i requisiti necessari per diventare volontari e le modalità di svolgimento del corso. Bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 69 anni.

Per partecipare è indispensabile iscriversi all'indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. - L'iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al corso. - Per iscrizioni e informazioni: - email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. – cell. 3278437087