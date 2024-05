Pulizie aree adiacenti la Stazione FS di RC S Caterina

santa caterina - pulizia Come consuetudine da oltre dieci anni ,con interventi radicali ,i volontari dell'associazione Incontriamoci Sempre ODV , puliscono e curano le aree verdi nelle zone limitrofe la stazione FS di RC S Caterina, piazza e rotatoria che conduce alle bretelle del viadotto S Caterina.

Oggi un primo intervento importante e massiccio, nei prossimi giorni altri abbellimenti saranno apportati con la piantumazione di fiori che coloreranno la zona intorno alla bellissima Stazione FS di RC S Caterina, autentica roccaforte Culturale di questa città, infatti per la festa della Mamma , il prossimo 12 maggio sarà dedicata con un Reading di poesie in vernacolo " I ME' PINZERI" , con la presenza di tantissimi poeti provenienti da tutta la provincia e dalla vicina Messina.