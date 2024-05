LAUREANA Elezioni comunali, si concretizzano i nominativi di chi concorrerà per il posto a Palazzo San Gregorio

Morano - PalmieriIl conto alla rovescia è iniziato. A una settimana dalla scadenza della presentazione delle liste a Laureana di Borrello, nell’alto reggino, si concretizzano i nominativi di chi concorrerà per il posto a Palazzo San Gregorio.

La rottura dell’asse Barillà-Montalto, a due mesi dalla data della tornata elettorale dell’8 Giugno, ha creato molta confusione nei cittadini, diversi sono stati i probabili nomi degli avversari dell’uscente Sindaco Morano, eletto nel 2019 con un largo margine, pronto a ripresentarsi al cospetto degli elettori. Si profila l’idea della candidatura di una prima sfidante donna nella storia della politica laureanese, quella di Eleonora Palmieri, al momento consigliera comunale del gruppo misto, eletta con il gruppo di maggioranza CambiAmo Laureana, da cui si è dissociata nel 2023 per “incoerenza e assenza di democrazia”. La candidata è appoggiata dall'Avv. Giovanni Montalto e da un nutrito gruppo di giovani. Si avvia la campagna elettorale “porta a porta”, in cerca di consensi per delle amministrative non facili.

I gruppi attualmente all'interno del consiglio comunale sono tre: Misto- solo la Palmieri, Minoranza" Insieme per la Rinascita", e la maggioranza con il gruppo CambiAmo Laureana. Attualmente non giungono notizie sul progetto che vede Nino Quaranta quale candidato a sindaco, nella cittadina si vocifera sia saltata la sua candidatura. Il vantaggio acquisito da Morano nel paese dopo la rottura dell'asse Barillà-Montalto sembra essere svanito; la rimonta della Palmieri sembra iniziare a prendere forma e così il popolo laureanese attende l'ufficialità delle varie formazioni per vivere una nuova sfida e soprattutto alla pari.

Caterina Restuccia