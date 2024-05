Scilla-Bagnara Calabra, inaugurato nuovo sentiero

scilla-bagnara sentiero Inaugurato nei giorni scorsi il sentiero di collegamento Scilla-Bagnara Calabra. L'escursione è stata promossa dalle associazioni "Magna Graecia Outdoor" e "La Nostra Terra". < >.

I partecipanti hanno percorso circa 14 chilometri partendo dal torrente Sfalassà a Bagnara Calabra e risalendo verso i ruderi di una vecchia centrale idroelettrica, utilizzata come palmento. <<Abbiamo impiegato circa un'ora - continua Bellantoni - per raggiungere Monte Cucuzzo, dalla cui vetta si gode di un'ampia visuale sia di Bagnara che dello Stretto fra Scilla e Cariddi. Durante il tragitto sono anche perfettamente visibili due opere ingegneristiche di fama europea: il viadotto Favazzina, un ponte strallato caratteristico e molto particolare>>. I partecipanti hanno poi raggiunto la località "Tagli di Solano" fino alle Grotte di Tremusa a Melia, il tracciato coincide con l'antica Via Popilia. <<Dopo aver attraversato la fiumara Favazzina - aggiunge - siamo giunti nella valle delle grotte di Tremusa, sito di importanza storica e geologica, dove è possibile ammirare oltre alle formazioni caratteristiche dello stillicidio ancora attivo, anche una moltitudine di conchiglie fossili Pecten. Il sito infatti, che adesso si trova in quota a circa 550 metri slm, diversi milioni di anni fa era un antico fondale marino>>. L'inaugurazione del sentiero di collegamento fa parte della rete dei Sentieri del Mito, progetto ideato e sviluppato dall'associazione "Magna Graecia Outdoor" fin dal 2020 per ripristinare le antiche vie di collegamento sia nell'ambito del territorio scillese, sia verso i comuni nvicini. (t.f.)