Danze Latino Americane, primo posto ai Campionati Regionali 2024 per Suamy Lourdes Violi e Alessandro Falbo

SUAMY LOURDES VIOLI -ALESSANDRO FALBO Domenica 28 aprile è stata per il mondo della danza sportiva calabrese una giornata di grande importanza. Si è svolto in effetti, al Palacosentia, il CAMPIONATO REGIONALE FIDS CALABRIA 2024 (nuova FIDeSM).

L’evento ha attirato moltissime coppie calabresi tra le quali anche i giovani atleti dell' Asd OLYMPUS di S. Eufemia d' Aspromonte. Per le Danze Latino Americane nella categoria Youth (16/18 anni) classe A il parterre ha visto protagonisti indiscussi gli atleti SUAMY LOURDES VIOLI & ALESSANDRO FALBO, che si sono aggiudicati il titolo di CAMPIONI REGIONALI 2024, conquistando il gradino più alto del podio. A pochi mesi di partnership questi due talentosi ragazzi sono riusciti a centrare un importante obiettivo: il titolo di campioni regionali 2024 grazie alla loro costanza, ai sacrifici e alla dedizione con cui hanno affrontato ogni singolo allenamento, caratteristiche che hanno contraddistinto fin da subito questa nuova coppia. Avere talento non è solo una questione di fortuna bensì il frutto dell’impegno, del lavoro e dei sacrifici. È la somma dei piccoli sforzi sostenuti giorno dopo giorno per arrivare al successo. I maestri, si sono detti soddisfatti ed orgogliosi della performance degli atleti, e hanno tenuto a ringraziare anche le famiglie per la fiducia ed il supporto.