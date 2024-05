"FaReteInsieme", si è svolto a Bagnara Calabra il primo laboratorio di scrittura creativa

Roberta Macrì e Fulvio DAscola

Si è svolto a Bagnara Calabra, presso scuola di Inglese Languages all Together, il primo laboratorio di scrittura creativa rivolto ai giovanissimi. All'iniziativa ha partecipato lo scrittore e sociologo, Fulvio D'Ascola.

Il secondo laboratorio si terrà martedì 7 maggio.

"FaReteInsieme", questo il tema del progetto promosso dall’associazione Palingenesi e rivolto agli studenti che frequentano le Scuole di Istruzione superiore, rappresenta il modo sano di vivere la rete, oggi divenuta trama sempre più insidiosa per i giovani che non ne hanno consapevolezza. Il progetto vede la collaborazione delle Associazioni “Insieme per riaprire la Città”, “Cultura e spettacolo”, “Caravilla”, Musicale “Città di Bagnara”; del Circolo culturale “RhegiumJulli”, di Webgenesys S.p.a., Laruffa Editore, e Associazione “CFM”.

Il progetto si concluderà il 30 maggio p.v. con una kermesse pubblica durante la quale saranno resi noti le risultanze delle attività svolte e in cui i ragazzi esporranno i contenuti delle loro opere.