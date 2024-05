BAGNARA CALABRA Tari, interrogazione al Sindaco del gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo"

La BagnaracheVogliAmo - LogoInterrogazione al Sindaco del gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo" in merito ai dati 2023 della Tariffa della Tari ( Rifiuti ) in vista della prossima emissione del ruolo 2024.

Di seguito il testo integrale dell'interrogazione

Al Sindaco del Comune di Bagnara Calabra

Al Presidente del Consiglio del Comune di Bagnara Calabra

E p.c.

A S.E. il Prefetto di Reggio Calabria

Oggetto : Interrogazione

Facendo riferimento all'articolo 51 capo VI del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

CONSIDERATO che nel corso del Consiglio Comunale del 24/04/2024 l’Amministrazione non ha saputo fornire alcun dato né quantitativo ( tonnellate conferite) né economico (somme incassate dall’ente), in riferimento ai rifiuti differenziabili, carta, cartone, vetro e multimateriale in plastica per l’annualità 2023, conferiti presso discariche che ai sensi del Capitolato in vigore, dovevano essere indicate dal gestore del servizio ed approvate dal Comune.

TENUTO CONTO che l’eventuale assenza della documentazione suddetta, comporta un danno economico all’intera popolazione di Bagnara Calabra che paga la TARI

SI CHIEDE

al Sindaco di voler dare con la massima urgenza una risposta scritta in cui siano esplicitate :

Le comunicazioni inviate, così come previsto dall’art. 19 del CSA, dal Concessionario per comunicare i corrispettivi riconosciuti dalle filiere del CONAI per l’anno 2023; I fac-simile di fatture inviati, così come previsto dall’art. 19 del CSA, dal Concessionario per consentire al Comune di Bagnara Calabra la fatturazione di tutti i contributi percepiti dalle singole filiere del CONAI; Le tonnellate di Rifiuti Differenziati, suddivise per le varie tipologie di rifiuti, conferite nell’anno 2023 e le analisi effettuate per verificare la qualità dei rifiuti differenziati; I provvedimenti a carico del Concessionario per le inadempienze nell’esecuzione del servizi;

- Mancata produzione del M.U.D.

- Mancata effettuazione del lavaggio strade con idoneo mezzo, (mai effettuata).

- Mancata esecuzione dello spazzamento meccanizzato, da Luglio 2023 ad oggi.

- Parziale esecuzione dello spazzamento manuale, previsto in tutte le zone del territorio comunale, ed effettuato solo presso alcune zone del centro cittadino.

- Pulizia e disinfezione settimanale dei sottopassi.

- Pulizia delle griglie di deflusso delle acque meteoriche.

I Consiglieri Comunali - La Bagnara Che VogliAmo

F.to M.Romeo - V. Bagnato - M.D. Randazzo - M. Spoleti - V. Parisi.