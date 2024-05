L’avv. Domenico Antico sarà il candidato Sindaco per la coalizione “Uniamo Cittanova” alle prossime amministrative dell’8 e del 9 giugno 2024

Avv. Domenico ANTICO - Candidato Sindaco lista Uniamo Cittanova con ANTICO SindacoIl progetto nasce dalla partecipazione di associazioni politico-culturali, da gruppi politici ed esponenti della società civile.

Al termine di una lunga e intensa fase di ascolto della Comunità, delle sue istanze e dei suoi obiettivi, il progetto “Uniamo Cittanova” ha definito il percorso che condurrà alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Idee e progetti, davvero concreti e fattibili, sono stati posti alla base di un confronto rivolto alle esigenze del paese e del suo territorio, nella direzione di un nuovo futuro per Cittanova. La piena condivisione del programma e dei suoi indirizzi è stata la premessa per la scelta del simbolo e della lista dei candidati. “Con viva soddisfazione – afferma Domenico Antico – accogliamo questo primo risultato che rappresenta un importantissimo punto di partenza dal quale emergono convergenze di idee su programmi, metodi e visione che vorremmo proporre per rendere Cittanova nuovamente attraente e capace di cogliere le sfide che ci attendono”.

“Alle forze politiche e civiche che sostengono questo percorso e ad ogni singolo candidato – continua Antico - esprimo gratitudine sia per la fiducia espressa nei confronti della mia persona, sia per aver accettato l’imponente sfida che ci attende se i Cittanovesi ci onoreranno della loro fiducia con il loro consenso”.

Conclude l’avv. Domenico Antico: “Con responsabilità e spirito di servizio presenteremo il nostro progetto alla Comunità, illustrando un programma serio, sostenibile e concreto. Affronteremo ciascun argomento con la consapevolezza del lavoro da svolgere e soprattutto delle tantissime emergenze che dovremo affrontare. Siamo determinati a proseguire il percorso intrapreso al servizio di tutti i Cittadini Cittanovesi. Per scrivere il futuro del nostro bellissimo paese insieme”.