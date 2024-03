Lo sport è un diritto di tutti: Inclusione apre a Sant'Eufemia d'Aspromonte

camp

SPORT DI TUTTI è un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere tutte le barriere di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per le persone e nelle comunità.

SPORT DI TUTTI - Inclusione è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento dello Sport in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

Il Progetto, che è stato avviato lo scorso 07.12.2023, ha durata di due anni ed ha lo scopo di supportare le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, che svolgono attività di carattere sociale sul territorio attraverso iniziative che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, valorizzando la ricchezza dei territori e le loro diversità ed eccellenze.

Il coordinamento dell’iniziativa di Sport di Tutti – Inclusione InsiemeXsport sarà a cura della ASD LA MADONNINA in qualità di capofila, e garantisce la promozione, attraverso l’attività fisica gratuita a partire dai 5 anni di età, la pratica sportiva e stili di vita sani, un miglioramento delle condizioni di salute e benessere psico-fisico degli individui e di favorire la coesione sociale delle comunità.

A supporto dell’iniziativa, ci saranno i seguenti Partner: Asd Errecitre Ets Aps - Asd Young Boys - Asd Olympus - Asd Gold Gym - Croce Rossa Italiana - Comune Di Santa Eufemia D'Aspromonte - Parrocchia Santa Eufemia V. M - Associazione Musicale Città di Bagnara con le seguenti attività:

ATTIVITA' SPORTIVE: CALCIO A 11 - PALLAVOLO - GINNASTICA PER TUTTI - DANZE ACCADEMICHE

ALTRE ATTIVITA’: EDUCAZIONE ALLA SALUTE - INCONTRI CORRETTA ALIMENTAZIONE - LABORATORIO MUSIALE E ARTISTICO- TREKKING DI MONTAGNA - CENTRI ESTIVI.

SPORT DI TUTTI - Inclusione ha l'obiettivo di:

• promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e un’opportunità di recupero per soggetti fragili, a rischio di devianza e di emarginazione, inseriti anche in contesti difficili;

• favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale;

• incoraggiare la realizzazione di attività sportiva che agevoli la partecipazione delle categorie vulnerabili;

• supportare le ASD/SSD e gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo che svolgono attività di carattere sociale sul territorio rivolta a categorie vulnerabili, presso impianti sportivi o in altre strutture di recupero.

Le attività sono gratuite, sarà sufficiente recarsi presso il Centro e iscriversi alle attività proposte, seguirà calendario dettagliato delle varie iniziative in programma.

Per informazioni: FORGIONE LORENZO -

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. 3391174137