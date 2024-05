BAGNARA CALABRA Riprende l'attività del punto di ascolto del centro antiviolenza Ariel

Linea Rosa Ariel - Il punto di ascolto del centro antiviolenza gestito dall’associazione CENTRO D’ASCOLTO ARIEL riapre grazie al contributo della Regione Calabria.

Dal 6 maggio 2024, con il progetto LIBERE, il Focal Point sarà operativo il mercoledì ed il venerdì dalle 15 alle 17 presso la sede della “Sezione n. 2 Associazione Benessere e Salute” di Bagnara Calabra, in Via Strada Prima, Rione Melarosa. I servizi del Focal Point Ariel si rivolgono alle donne che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le forme, dentro e fuori la famiglia. Un’operatrice qualificata sarà gratuitamente a disposizione per attività di ascolto e per fornire informazioni utili. Le donne accolte presso il punto di ascolto potranno, inoltre, implementare il proprio percorso di tutela afferendo ai servizi erogati presso la sede principale del Centro antiviolenza, sita in località Gallico, Comune di Reggio Calabria. Si ringrazia il presidente della Sezione Benessere e Salute, Salvatore Iannì, per aver rinnovato l’interesse a collaborare con il Centro d’Ascolto Ariel al fine di favorire ogni iniziativa utile sul territorio di Bagnara Calabra per aiutare le donne vittime di violenza.