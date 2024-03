CALCIO Prima Categoria, Bagnarese - Santa Cristina 2-0

1 1 bgnscr 02032024 La Bagnarese affronta il Santa Cristina dell'ex Battista prima del terribile trittico che inizierà la prossima settimana. La prima occasione capita sui piedi di Cotroneo, che dagli sviluppi di un corner sparacchia alto. Subito dopo è De Crea a provare, ma il suo tiro è troppo centrale per impensierire El Makni. Al ventesimo, dopo una fase un po' confusionaria, è la squadra di casa a portarsi in vantaggio: cambio di campo di Ascrizzi per Marra che mette al centro dell'area, dove Tripodi, completamente solo, colpisce di giustezza e fulmina l'incolpevole Aneri.

Al 34' è ancora De Crea a impegnare severamente l'estremo difensore biancazzurro, che si allunga con la mano di richiamo effettuando una gran parata, che vale anche i complimenti dell'attaccante aspromontano. Il primo tempo si conclude con un tiro di Ascrizzi da fuori area, eccessivamente "telefonato". Nella seconda frazione, gli ospiti fanno due cambi per provare a forzare di più, ma è la squadra biancazzurra ad andare vicina al raddoppio con Spoleti che, di testa, mette fuori il traversone di Pacheco, anche se di pochissimo. È poi Bossi, dopo un'azione insistita, addirittura andare al tiro, impegnando Aneri. Pacheco tenta col tiro avanti giro, fuori di nulla. Si fanno vedere anche gli amaranto con De Crea da calcio piazzato, la cui parabola va vicina al palo. Il raddoppio arriva su una "topica" di Aneri che sbaglia il controllo, Zagari gli strappa il pallone e insacca. Inizia quindi il balletto dei cambi, regalando minutaggio ed esperienza ai giovani della "cantera" come Demaio, Ruggiero E. Foti e Romeo. Da Posizione quasi impossibile, Pacheco prova la punizione, che costringe Aneri a una gran parata. In pienissimo recupero, batti e ribatti in difesa che libera De Crea, ma Demaio salva tutto con un bell'intervento difensivo. Finisce 2-0 per la Bagnarese.

Bagnarese: El Makni, Petricci (82' E.Foti), Spoleti, Iannì, Tripodi, Ascrizzi (67' Carbone), Cotroneo (79' Demaio), Bossi, Zagari (79' Romeo) , Pacheco, Marra (79' Ruggiero). Santa Cristina: Aneri, Mercurio, Mezzatesta (79' Zinnamosca) , Licastro, R. Gangemi (46' D. Gangemi), Liberti (46' Bertuca), F. Foti, Battista (77' Morabito), De Crea, Persico (82' N. Strangio), Crucitta. Arbitro: Capogreco di Locri Marcatori: 20' Tripodi, 73' Zagari

Vincenzo Laurendi