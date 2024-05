Street Book Day 2024, a Bagnara si incontrano autori ed editori

Gramuglia - Garoffolo

Street Book Day domenica 28 aprile a Bagnara Calabra con la presenza di numerosi autori ed editori. Ad accogliere l'evento Piazza Marconi che, dal pomeriggio e fino a sera, è diventata una biblioteca a cielo aperto. Hanno iniziato i bambini con un laboratorio di lettura animato dall'Associazione "Insieme per Riaprire la Città", per proseguire con un incontro sulla narrativa per ragazzi, per poi concludere con il confronto tra autori ed editori.