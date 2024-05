Il progetto della Casa della comunità di Scilla non prima del 2025

ospedale scilla >.

A mettere nero su bianco i tempi per l'attesa - o forse meglio sospirata - Casa di comunità di Scilla è il dipartimento Salute e Welfare della Regione, che risponde così ad un'interrogazione del consigliere del Pd Ernesto Alecci. Il consigliere dem ricorda che <<l'ospedale di Scilla è stato, fin dalla sua fondazione, un punto di riferimento per i servizi sanitari in un comprensorio di circa 80.000 abitanti e la sua lenta decadenza ha compromesso il diritto alla salute dei residenti>>. Oggi per Scilla <<è prevista una Casa di comunità che - aggiunge Alecci - sorgerà dopo la demolizione della struttura. Il progetto prevede l'abbattimento del vecchio edificio e la ricostruzione che avverrà in tre anni, entro il 30 giugno del 2026>>. Ma ancora, a fronte di una cifra necessaria alla realizzazione dell'intervento <<che si aggira intorno a 15 milioni di euro>>, ben poco è stato fatto <<per garantire - annota Alecci - il diritto alla salute dei residenti>>.

Dal 23 settembre 2022, a seguito di rilievi tecnici da parte di Invitalia, la parte nuova dell'ospedale "Scillesi d'America" è stata diciarat dall'Asp di Reggio inagibile <<per carenze strutturali e vulnerabilità sismica>> e <<le poche attività residue sono state trasferite nei vecchi locali>>, mentre <<si continuano a chiudere dei servizi, in ultimo - conclude il consigliere del PD - il Centro di salute mentale e l'Allergologia che erogavano circa 23mila euro prestazioni annue>>. La risposta della Regione rende noto che <<in data 15 gennaio 2024, i progettisti incaricati di redigere il progetto definitivo hanno trasmesso all'Asp di Reggio Calabria una prima revisione progettuale; l'importo del progetto presentato - si legge nel documento di risposta ad Alecci - eccedeva in maniera significativa l'importo del finanziamento assegnato; l'Azienda, pertanto, ha avviato, con gli stessi progettisti, una fase istruttoria e di confronto, finalizzata a individuare idonee soluzioni progettuali al riguardo>>.

Ed ecco che salta fuori la scadenza di aprile 2024, nella speranza che venga rispettata. Intanto, fanno spaere dal dipartimento Salute, <<al fine di garantire il diritto alla salute dei cittadini residenti nell'ambito di competenza della Casa della salute di Scilla l'Asp ha proceduto a trasferire uan serie di servizi presso i locali ancora agibili dell'ex ospedale>>. Ad oggi, secondo quanto annotato dal dipartimento regionale, sono attivi i servizi ambulatoriali di Allergologia, Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Dermatologia, Diabetologia, Ecografia, Ecografia Fetale, Ecografista/Nefrologo, Endocrinologia, Fisiatria, Ginecologia, Infettivologia, Medicina Interna, Nefrologia, Oculistica, Oncologia, Ortopedia, Otorino, Pneumologia, Psichiatria, Psicologia e Urologia. Inoltre <<è attiva la sede della dialisi e l'attività di consegna farmaci>>. Ma per la Casa di comunità, prevista da una convenzione stipulata formalmente il lontano 20 novembre 2017, si deve apsettare. Ancora. (t.f)