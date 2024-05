Fondo per bambini malati oncologici, Nesci (Fdi - Ecr): “Questo è il Governo che non lascia indietro nessuno”

Denis Nesci “La battaglia per la vita contro il cancro, è la più difficile di tutte. Tormenti e preoccupazioni delle famiglie interessate, non possono essere certo scongiurate con provvedimenti e disposizioni di natura economica, ma le tante difficoltà che riguardano l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, possono essere alleviate grazie ad un supporto degli enti del Terzo Settore” – queste le parole dell’eurodeputato Denis Nesci relative al fondo di oltre 5 milioni di euro messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

“Ringrazio il Viceministro Maria Teresa Bellucci per la sensibilità su un tema centrale per il Governo - continua Nesci - che concentra tutti gli sforzi sull’equità sociale e sulla dignità della persona come paradigma delle sue politiche sociali. Grazie a queste risorse, il Terzo settore potrà fattivamente sostenere le molteplici complessità che riguardano la vita dei bambini malati oncologici, e delle loro famiglie, spesso obbligate a lunghe degenze e a trasferte in reparti di cura lontani da casa”. “L’obiettivo è quello di continuare ad incrementare il Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, e questo è un bellissimo segnale, perché - conclude la nota - il Governo non intende lasciare indietro nessuno, e vuole, con azioni concrete, alimentare il seme della speranza in migliaia di famiglie costrette a fare i conti con la prova più dura che la vita possa mettergli davanti”