VILLA SAN GIOVANNI Ultimo appuntamento con la Mostra “La Resistenza della Memoria: I Partigiani Calabresi”

ultimo reminderMartedì 30 aprile, alle ore 18:00, a chiusura della Mostra “La Resistenza della Memoria: I Partigiani Calabresi”, organizzata dall’ Associazione socio culturale Ponti Pialesi, si terrà al MuMe - Museo delle Memorie di Piale a Villa San Giovanni, l’ ultimo appuntamento con la proiezione del film documentario sul partigianato “Fino alla fine Comites! Meridionali nella Resistenza”, di Maurizio Marzolla e Pino Ippolito Armino.

Il film documenta la partecipazione dei meridionali nella lotta partigiana ed il loro importante contributo alla Liberazione nelle cinque regioni del Nord d'Italia: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Liguria, principale teatro della Resistenza.

Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, l'esercito tedesco occupa le regioni del Centro-Nord dove si radica il movimento di resistenza per la liberazione dell'Italia. Anche i meridionali vi prendono parte. La loro presenza nelle file partigiane, se non potrà essere numericamente equivalente a quella dei loro compagni settentrionali, non deve tuttavia essere dimenticata, poiché, non di rado, apportò energie e capacità operative che sarebbero risultate decisive nei venti mesi di guerra contro il nazifascismo.

PROGRAMMA