"La Bagnara che VogliAmo" si dice pronta a discutere sull'esternalizzazione del servizio delle entrate comunali

BAGNARA CALABRA - Dalla discussione sul rendiconto 2023 è emerso come il nostro Ente sia sofferente rispetto alle mancate riscossioni di tributi e tasse. Il venir meno di incassi preclude l' utilizzo pieno della spesa corrente a danno di prestazioni e servizi da erogarsi ai cittadini. Maggiore sarà il riscosso, maggiori saranno i benefici per tutti.

Il comune, attualmente, gestisce direttamente sia la riscossione ordinaria che gli accertamenti delle entrate tributarie ed extratributarie mentre la riscossione coattiva è affidata all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni. Nulla vieta di mettere a bando e quindi “esternalizzare” le fasi di accertamento e riscossione per tentare di migliorare le entrate nelle casse comunali. Su questo, e senza preclusioni, siamo aperti al confronto laddove l' amministrazione voglia imbastire un tavolo di discussione. D'altronde l'assessre al bilancio ha sostenuto che "la soluzione dell'esternalizzazione non gli dispiacerebbe". Traendo spunto da questa considerazione della vice-sindaco non rimane altro che sedersi tutti e ragionare assieme per il bene della comunità che rappresentiamo.