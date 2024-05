Si è aperta la stagione dei tours della Costa Viola, grande soddisfazione dell'Associazione Audere

Si è aperta la stagione dei tours della Costa Viola Domenica 28 Aprile con grande successo, si è aperta la stagione dei tours della Costa Viola, fortemente voluti e organizzati dall' Associazione “Audere”, che da qualche anno si occupa di valorizzazione del territorio. Il primo gruppo, proveniente da San Giovanni in Fiore (CS), ha avuto modo di vivere un' esperienza ricca e variegata tra mare, storia e cultura.

Dopo aver visitato le grotte in località “Calajanculla” grazie ai titolari di Pink Tour, la comitiva si è diretta verso la Torre di Capo Rocchi, i diversi monumenti e la Chiesa di Maria SS. Del Carmelo, lasciandosi affascinare dal suo stile tardo barocco e dai panorami mozzafiato; fino ad arrivare a Scilla, al Castello Ruffo di Calabria e nella pittoresca località Chianalea. Ma la cultura della Costa Viola si è espressa anche attraverso la gastronomia, i visitatori infatti hanno avuto occasione di degustare i piatti locali a base di pesce, sapientemente preparati dal ristorante “La Costa”. I tours proseguiranno per tutta la stagione estiva con l' arrivo di studenti stranieri che hanno aderito al progetto Erasmus.

Entusiasti i commenti dei partecipanti <<abbiamo ammirato le bellezze della costa, dalle spiagge bianche di Seminara alle grotte e insenature di Palmi e Bagnara. Uno spettacolo fantastico in compagnia di Vincenzo e Antonio che, con grande professionalità, ci hanno narrato le antiche storie legate a questi posti meravigliosi>>. Dopo Bagnara i visitatori hanno raggiunto Scilla ed il borgo di Chianalea << bravissima Nina nella spiegazione dei diversi luoghi - hanno evidenziato - con una buona dialettica e comprensione. Attraverso la guida abbiamo potuto assaporare meglio i luoghi con le sua storia, le sue tradizioni e la meraviglie di questa bellissima parte della nostra amata Calabria>>. L'invito del gruppo arrivato da San Giovanni in Fiore è quello di visitare la Costa Viola per vivere un' esperienza ritenuta bella, divertente e istruttiva.

Red