Careri (RC): Approvato il rendiconto per la gestione 2023

Giuseppe Pipicelli - Pino Marino

La seduta del Consiglio Comunale del giorno 28 aprile 2024, ha visto l'approvazione all'unanimità di quasi tutti i punti all'ordine del giorno, qualche astensione e nessun voto contrario. È stato approvato il Rendiconto per la Gestione del 2023. Il Sindaco è intervenuto per ringraziare ancora una volta il Segretario Comunale e Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Giuseppe Marino, per il brillante lavoro svolto che ha consentito, per il terzo anno consecutivo, di approvare Bilancio e Rendiconto nei termini di legge, come solo pochi comuni. Nell' ordine del giorno anche due importanti novità: l'approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e la nomina del Presidente del Consiglio Comunale. Quest'ultima carica istituzionale è stata attribuita, su proposta del Sindaco e con votazione unanime di tutti i componenti del Consiglio, alla Dott.ssa Maria Currà, la quale ha accettato l'incarico ringraziando il Sindaco e l'intero Consiglio per la fiducia accordata.