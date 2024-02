Calcio, Prima Categoria Girone D. Bagnarese - Siderno 3-0

1 1 bagsid 17022024 La Bagnarese affronta il Siderno in casa dopo la bella vittoria in rimonta a Lazzaro. Per i biancazzurri tirrenici l'obiettivo è migliorare la classifica il più possibile, per quelli jonici è ridurre le distanze ed uscire dal pantano dei playout. Al minuto 11, dopo una fase di studio, Spoleti beffa tutti sull'angolo battuto basso da Pacheco, e realizza il vantaggio.

La Bagnarese insiste e Zagari per poco non trova il raddoppio, con una punizione mancina che mette in difficoltà Commisso. Il raddoppio arriva al 22' con Barbaro, che su suggerimento di Cotroneo anticipa tutti e insacca. Al 28' si fa vedere anche la squadra ospite con Ruso che si libera al tiro, ma trova una grandissima risposta da parte di El Makni che si distende alla sua sinistra. Pacheco prova il gran tiro dalla distanza, ma va fuori di un nonnulla. Monteleone, in contropiede, si invola sulla destra, il suo tiro è strozzato e a lato. Zagari dialoga con Pacheco ma sparacchia alto. Il primo tempo si chiude col doppio vantaggio. Nella seconda frazione, la Bagnarese prova ad addormentare la partita. Non disdegna le azioni d'attacco, e Caruso va di testa su corner, ma colpisce troppo centrale. Cotroneo prova il tiro incrociandolo da destra a sinistra, fuori non di molto. Rischio per la Bagnarese con Monteleone che si libera in area e tira, gran parata di El Makni. Commisso non è da meno, respingendo il tiro a botta sicura di Cotroneo da distanza ravvicinata. Anche Ascrizzi, ispirato da Iannì, va al tiro, anche questo respinto. Al minuto 82 arriva il tris bagnarese con Pacheco, che con una prodezza balistica delle sue, corona una grande prestazione. Partita che ormai non ha più nulla da dire, e si chiude con la vittoria dei biancazzurri tirrenici.

Bagnarese: El Makni, Castaldo, Spoleti, Iannì, Caruso, Barbaro (83' Ruggiero), Cotroneo, Bossi (59' Ascrizzi), Zagari (71' Romeo), Pacheco (83' Romano), Petricci.

Siderno: Commisso, Galluzzo, Fimognari, Mongiardo (71' Gimondo), Futia (40' Guttá), Monteverde, Maviglia (43' Vitale), Marcianò (68' Vumbaca), Rodriguez, Monteleone, Ruso (55' Panetta). All: G. Alia

Arbitro: Polifrone di Taurianova

Marcatori: 11' Spoleti, 22' Barbaro, 82' Pacheco

Vincenzo Laurendi