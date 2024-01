Calcio a 5 Femminile Under 15, Sporting Bagnara - Rosarno Woman 2020 11 - 4

Calcio a 5 Femminile Under 15 Sporting Bagnara Le Under 15 dello Sporting Bagnara allenate da Lino Carbone, Gianni Gioffrè e Raimondo Cacciola si impongono per 11-4 sulle pur bravissime ragazze della Rosarno Woman 2020 durante il secondo match della Don Bosco Cup Femminile, disputato al Palloncino Comunale di Bagnara Calabra, sabato 13 gennaio 2024.

La partita si gioca su ritmi elevati nonostante le temperature rigide: parte molto bene lo Sporting Bagnara, che nel corso del primo tempo assedia le avversarie nella propria area di rigore, portandosi sul 4 a 1. Funziona bene l’attacco bagnarese composto da Vanessa Tripodi e Carmela Palumbo, ottime le coperture di Serena Praticò e del capitano Roberta Morello. Ottima la prova del portiere rosarnese Siria Maria Fossari, autrice di un considerevole numero di parate. Nel secondo tempo spazio anche alle seconde linee, fra le quali si segnalano Benedetta Iannì e Marialuce Carbone. La Rosarno Woman non ci sta e si fionda in attacco, trascinata dall’ottima Borgese, autrice di tutte le reti delle ospiti, ma lo Sporting attacca e consolida il vantaggio. Al termine della gara, coronata da un ottimo successo di pubblico, si fraternizza con il terzo tempo, che incornicia una pregevole serata di sport e di aggregazione.



Sporting Bagnara Femminile Under 15: Morello Carlotta, Morello Roberta, Palumbo Carmela, Iannì Benedetta, Tripodi Aurora, Praticò Serena, Tripodi Vanessa, Calabrò Rosaria, Carbone Marialuce, Colella Giusy, Palumbo Sofia Carmela, Vindigni Sofia, Tomas Alessia. Staff tecnico: Lino Carbone, Giovanni Gioffrè, Raimondo Cacciola. Marcatrici: Vanessa Tripodi (5), Carmela Palumbo (2), Benedetta Iannì (2), Roberta Morello, Serena Praticò.



Rosarno Woman 2020 Fossari Siria Maria, Papasidero Melissa, Sigaud Lucia, D’Agostino Giada, Borgese Rosetta, Verzi Eva, Facchinetti Grazy, Vazzana Maria Teresa, Primerano Maria Karol, Facchinetti Daisy, Quaranta Barbara.

Marcatrice: Rosetta Borgese (4). Staff tecnico: Elena Domenica Lazzaro, Francesco Megna.