XIII Edizione della Partita della Solidarietà, Silvana Ruggiero: "ha vinto la speranza!"

Partita della Solidarietà - Bagnara Calabra BAGNARA CALABRA - La XIII edizione della Partita della Solidarietà ha regalato tanto entusiasmo. Possiamo senza ombra di dubbio affermare che ha vinto la gioventù solidale! Infatti numerosissimi sono stati i giovani presenti, piccoli e grandi che hanno riscaldato con i loro cori una atmosfera di gioia e di condivisione vera.

Sono molto orgogliosa e felice nel vedere la partecipazione di tanta bella e sana gioventù. Tutto molto lontano dagli agonismi ostici e violenti, piuttosto invece è stato un evento sportivo dove tutti abbiamo vinto. Abbiamo vinto nel credere a questo tipo di iniziativa , abbiamo vinto con la partecipazione di tutti, come una unica e grande squadra che remava nella stessa direzione, verso la solidarietà . Una squadra composta dai ragazzi-spettatori, da chi ha giocato, dei Dirigenti scolastici che hanno permesso la partecipazione dei ragazzi, degli insegnanti che li hanno accompagnati e di quelli che hanno organizzato il trasporto . Ed ancora ...il Corpo della Polizia Municipale con in testa la Comandante Dott.ssa Lopes, il Comitato di Bagnara della CRI, l' Amministrazione comunale che ha messo a disposizione i pulmini. Insomma una grande squadra fatta di uomini e donne che hanno dato il proprio contributo per la buona riuscita dell' iniziativa solidale. Sono davvero molto emozionata per tutta questa grande e bella umanità, in questi tempi dove l' umanità sembra aver smarrito il suo significato trasformandolo in prevaricazione , la XIII Edizione della Partita della Solidarietà voglio ricordarla con la convinzione che c'è ancora speranza per sentirsi esseri umani più che averi umani.

Silvana Ruggiero - Presidente A.GE .S.S. ODV