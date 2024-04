SCILLA Cittadinanza onoraria per mons. Marturano, la richiesta arriva dall'ANMI

Don Mimmo Marturano Il presidente dell'associazione Nazionale Marinai d'Italia di Scilla, capitano Filippo Bellantoni, ha chiesto e ottenuto dalla Commissione straordinaria di Palazzo San Rocco il conferimento della cittadinanza onoraria a Don Mimmo Marturano. Il sacerdote è stato arciprete della parrocchia Maria SS. Immacolata di Scilla dal 1983 al 2002. Nel corso del ventennio di sacerdozio, il parroco ha apportato enormi benefici ed opere di indiscusso valore sociale per la comunità.

Lo scorso 15 marzo l'arcivescovo di Reggio Calabria-Bova mopns. Fortunato Morrone ha concesso il nulla osta al conferimento della cittadinanza onoraria a mons. Marturano. Per l'occasione, la Commissione straordinaria sta organizzando una cerimonia per la consegna di un diploma di pergamena recante l'atto di conferimento e la motivazione del riconoscimento. <<Monsignore Mimmo Marturano - si legge nella delibera - arciprete di Scilla, è stato protagonista della vita religiosa e sociale del comune di Scilla per avere servito la comunità spendendosi senza riserve, lasciando un segno indelebile, coniugando l'impegno pastorale della Chiesa con la sua missione umana e sociale nei confronti delle persone più svantaggiate>>.

A don Marturano si deve l'abbellimento interno della chiesa Matrice grazie alla stretta collaborazione con l'artista scillese Gaetano Imbesi. Nelle decorazioni è visibile tutta la storia della Salvezza. Le immagini raffigurate esprimono il progetto di Dio per la salvezza dell'uomo. <<Da tempo pensavamo di chiedere alle autorità competenti la cittadinanza onoraria per don Mimmo - ha detto Joseph Laganà, vicepresidente ANMI Scilla - abbiamo coinvolto anche alcune associazioni parrocchiali. Siamo grati alla Commissione straordinaria per avere accolto la nostra richiesta>>. (t.f)