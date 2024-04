BAGNARA CALABRA "Una dietro l'altra": nota stampa del gruppo "La Bagnara che VogliAmo"

La BagnaracheVogliAmo - Logo Niente da fare, da oggi tutti gli eventi che comportano la presenza di tantissime persone non si possono più organizzare. Meglio tornare ad eventi costosissimi da godersi in tutta tranquillità e con pochi intimi, come già successo lo scorso anno.

Lo ha deciso l' amministrazione Pistolesi che, dopo aver firmato la delibera di Giunta e quindi consapevole del contenuto di che trattavasi, non ha ritenuto opportuno mettere a repentaglio la sicurezza pubblica della cittadina. Il tutto a seguito di una informativa del Comandante dei Vigili Urbani. La garanzia dell' ordine pubblico viene prima di ogni cosa. Sacrosanto. Questo ufficialmente quanto accaduto per voce dell' amministrazione.

Inquieta, invece, quanto si mormora nel paese che del cantante in questione ne conosce opere e virtù. Una delle tante voci sottolinea che molte iniziative che prevedevano la partecipazione dell' artista sono state annullate a seguito di informative delle questure interessate per presunte “criticità nei testi” proposti dal cantante. Voci attendibili e prontamente riscontrabili su qualsiasi motore di ricerca su internet. Noi ci atterremo a quanto di ufficiale venga riportato.

Appare scontato, dunque, che il Sindaco dopo aver presieduto la giunta e firmato la delibera non sappia nulla di diverso rispetto a quanto messo per iscritto. Diversamente il Sindaco e la sua amministrazione avrà fatto la più bella delle figure di ….. che potesse mai fare e per questo non gli rimane altro che prendersela con l'assessore di turno “Gramuglia” (solito scaricabarile già visto con le dimissioni della Demetrio) e pagare all'artista il mancato guadagno per l' annullamento della partecipazione.