VILLA SAN GIOVANNI Riparti Calabria, Maria Grazia Richichi esprime viva soddisfazione per l'iniziativa della Regione Calabria

Richichi Durante una riunione che si è tenuta nella sede municipale lo scorso 14 aprile con i rappresentanti del commercio villese, è emersa la necessità di ricorrere ad aiuti economici per ammortizzare gli effetti della crisi e scongiurare il concreto rischio di chiusura per molte attività.

“In questa direzione, avevo scritto una nota con prot n. 9835 del 15 aprile indirizzata alla Presidente della Regione Calabria Jole Santelli – dichiara il Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi - rappresentando la situazione di gravissima per la quale chiedevo lo stanziamento di somme, ovvero agevolazioni fiscali, tributarie e finanziarie destinate al sostegno di tutte le attività produttive e commerciali e delle famiglie che sono state indebolite e danneggiate dalla situazione di emergenza dovuta al diffondersi della pandemia da COVID-19”.



La Presidente ha ascoltato il grido d’aiuto da parte di tutti i sindaci, con lo stanziamento di un bonus a fondo perduto una tantum rivolto a microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi attive nella Regione Calabria al 31 dicembre 2019.



In una nota inviata alla Predidente Santelli Maria Grazia Richichi ha espresso “viva soddisfazione per l'iniziativa assunta con lo stanziamento di 40 milioni di Euro a favore delle microimprese commerciali, artigianali e imprenditoriali in difesa di quanti soffrono le difficoltà del momento. Un intervento che sostiene i piccoli imprenditori e partite IVA contribuendo ad attenuare gli effetti di una crisi che, almeno per il momento, ha messo in ginocchio gran parte delle attività produttive della nostra città”.