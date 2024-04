Al Severi di Gioia Tauro il convegno "La nostra terra: opportunità e risorse"

Severi - Convegno Si è tenuto il 22 aprile nell’auditorium Nicholas Green dell’Istituto Severi di Gioia Tauro il convegnoLa nostra terra: opportunità e risorse in occasione della giornata della Terra. L’iniziativa, voluta dal dirigente scolastico, prof. Fortunato Praticò, è nata dalla collaborazione tra la prof.ssa Domenica Velardo, referente per l’insegnamento dell’Educazione Civica e la prof.ssa Maria Concetta Di Biasi, referente per l’Orientamento. Lo scopo è stato sia quellodi riflettere su quanto l’ambiente sia un patrimonio inestimabile da tutelare con i singoli comportamenti quotidiani, sia quello di orientare gli alunni nel mondo del lavoro attraverso la conoscenza di alcune delle realtà imprenditoriali che operano nelrispetto e nella tutela del territorio.

Fulcro dell’incontro è stata la terra, la nostra terra, la Calabria, la piana di Gioia Tauro e questa volta per parlarne non in maniera negativa, ma per mettere in evidenza le risorse, le potenzialità e le opportunità che essa offre. È su questo che si sono concentrati gli interventi dei vari relatori. “Tutto quello che per me rappresentava un ostacolo è divenuta una risorsa” queste le parole di Carmelo Basile, la cui azienda rappresenta il fiore all’occhiello della nostra Calabria e non solo, dove l’economia circolare è una vera e propria missione. L’impianto di biogas infatti consente di produrre energia in modo totalmente ecosostenibile. Di economia equa e solidaleha invece parlato Giuseppe Pugliese socio dell’associazione SOS Rosarno, nata nel 2010 con l’obiettivo di coltivare i prodotti della terra calabrese in maniera pulita e giusta, promuovendo e praticando la cultura della solidarietà contro ogni forma di pregiudizio e di discriminazione.Vincenzo Gullo, giovane imprenditore agricolo, definito il poeta-contadino, ha raccontato la sua personale vicenda di giovane appassionato dell’agricoltura che ha fatto della sua passione il suo lavoro. “La terra è stata la mia passione da sempre, il mio rifugio. Dalla terra ho imparato la pazienza”. Un incoraggiamento ai giovani alunni a coltivare e inseguire i loro sogni. Dei rifiuti e della loro classificazione si è occupato Mimmo De Luca, chimico industriale mentre Maria Cristina Altomonte, referente locale di Plastic Free ha posto la sua attenzione sui danni provocati dalla plastica sull’ambiente e sulla necessità di ridurne il suo utilizzo. Un momento di riflessione ma anche un messaggio di speranza per gli alunni dell’istituto, per il loro futuro e per quello della nostra terra che ha bisogno del sostegno di tutti.