BAGNARA CALABRA Annullata, causa maltempo, la "Festa della Costa Viola"

L'impossibilità di poter organizzare materialmente l'evento già dal giorno precedente, ci ha portato a prendere questa decisione. Ci scusiamo per questo inconveniente che purtroppo non dipende da noi, ma essendo un evento all'aperto, l'organizzazione preventiva è fondamentale. Per i viaggiatori del treno dei sapori, promosso dall'Associazione "Ferrovie in Calabria", che hanno prenotato la degustazione gastronomica tramite il sito Railbook.it - Viaggia in Treno e Scopri la Calabria, avranno comunque la possibilità di effettuare la degustazione all'interno di un apposito spazio opportunamente allestito.

Red