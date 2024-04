25 Aprile 2024: in programma un calendario ricco di eventi nelle provincia di Reggio Calabria

25 aprile Locandina completaUNA FESTA DI POPOLO PER RIBADIRE IL NOSTRO NO ALL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA, ALLA GUERRA E ALLA DERIVA AUTORITARIA

L’ANPI della Provincia di Reggio Calabria promuove un calendario fitto di eventi per celebrare la Festa della Liberazione. In programma tante straordinarie Feste di Popolo, democratiche, antifasciste e costituzionali per contrastare il rischio, sempre più incalzante, di una deriva autoritaria nel nostro Paese e per rilanciare il valore imprescindibile della PACE nel mondo. Per ribadire il nostro NO all’autonomia differenziata: un percorso che potrebbe perpetuare un divario economico e sociale sempre più profondo, minando gli sforzi per la coesione nazionale, le battaglie combattute per il benessere di tutte le regioni.

L’ANPI dell’Area Metropolitana ha aderito alla tradizionale cerimonia – organizzata dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria - di conferimento degli omaggi istituzionali alla Stele del Partigiano. Si parte giovedì 25 aprile, alle ore 10, a Reggio Calabria all'interno della Villa Comunale Umberto I., con la partecipazione alla cerimonia del sen. Luigi Marino, membro del Comitato nazionale ANPI e delegato dalla segreteria nazionale, accompagnato da una rappresentanza della presidenza metropolitana e delle sezioni cittadine. Per continuare poi con il ricco calendario di eventi promosso dalle 14 sezioni della Provincia, dalla Città di Reggio Calabria all’Area Grecanica alla Locride alla Piana di Gioia Tauro.

A seguire il programma completo di una giornata di festa, ma anche di riflessione e di lotta, per continuare a difendere i principi fondamentali della nostra Costituzione, ribadire il nostro cessate il fuoco ovunque e ricordare una data che simboleggia la fine dell'occupazione nazista e del regime fascista un momento cruciale nella storia italiana verso la conquista della libertà, della democrazia e dei valori di resistenza e solidarietà.

PROGRAMMA COMPLETO - 25 Aprile 2024

9.00 Polistena

Commemorazione presso Stele del Partigiano – ANPI POLISTENA con PCI POLISTENA

9.30 Roccella Ionica

Commemorazione presso Monumento ai Caduti – ANPI ROCCELLA IONICA

10.00 Reggio Calabria

Commemorazione presso Stele del Partigiano - COMITATO PROVINCIALE con COMUNE DI REGGIO CALABRIA

10.00 Caulonia

Presentazione del libro di Bruno Gemelli “Il Gobbo del Quarticciolo. Vita e morte del calabrese Giuseppe Albano – ANPI LOCRIDE

10.00 Locri

“Celebrazione presso ARA PATRIAE” - ANPI LOCRI-GERACE“

11.00 Serrata

Pranzo Contadino con il partigiano Fieramosca, proiezione del docufilm di M.Marzolla. - ANPI LAUREANA DI BORRELLO con TERRE DI VASIA

15.30 Reggio Calabria

Caccia al Tesoro ANTIFA - ANPI R.COND0’

17.30 Siderno

La Repubblica Rossa di Caulonia – ANPI LOCRIDE

18.00 Cinquefrondi

Presentazione del Libro “Fino alla fine Comites!” ANPI CINQUEFRONDI

18.00 Taurianova

Recital “Vegliare sul Futuro” – ANPI TAURIANOVA con TEATRO ELASTICO

21.00 Polistena

Teatro “Dateci i Pantaloni” – ANPI POLISTENA con RESIDENZA TEATRALE POLISTENA