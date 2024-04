SCILLA Lampione cade sul lungomare a causa del forte vento

Crollo lampione a Scilla Nei giorni scorsi, forse a causa del forte vento, un lampione dell'illuminazione è caduto sul lungomare. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose. < >.

Dopo il crollo del palo in ferro dell'illuminazione, sul posto sono giunti i tecnici del Comune per verificare l'accaduto. <<Riteniamo - continuano i residenti - che non siano gli unici lampioni pericolanti disposti sul lungomare. Dopo l'installazione dell'illuminazione non ricordiamo che si sia effettuata la manutenzione. I pali in alcuni punti sono logorati dalla ruggine. E' risaputo che alcuni materiali non resistono alla salsedine. Abbiamo fiducia nelle istituzioni e dopo lo spiacevole accaduto confidiamo che venga eseguita la manutenzione>>.

Inoltre i residenti segnalano che in alcuni punti del lungomare i livelli del marciapiede sono molto alti rispetto alla spiaggia: <<Il marciapiede verso il porto - aggiungono - è pericoloso. Le grate sono rialzate e taglienti e i passanti rischiano di farsi male>>. Altra nota dolente è l'allargamento dell'area Monacena dopo le intense piogge o le mareggiate. <<In alcuni tratti i lavori per la ristrutturazione del lungomare sono stati fatti male perchè non c'è la pendenza e l'acqua non defluisce. Parte del marciapiede è stato sventrato da alcune mareggiate e l'area è seriamente compromessa>>. (t.f.)