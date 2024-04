Bagnara ricorda la liberazione, le cerimonie per il 25 aprile

Locandina 25 Aprile - Bagnara Calabra -La giornata del 25 aprile, quale “Festa Nazionale della Liberazione dal Nazifascismo”, è un momento fondamentale per la storia d'Italia in quanto simbolo del termine della seconda guerra mondiale, dell'occupazione da parte della Germania iniziata nel 1943 e della fine del ventennio fascista.

L’ Amministrazione Comunale di Bagnara riconosce il valore fondamentale delle celebrazioni del 25 aprile che rappresentano un momento storico, educativo e culturale importante per non dimenticare i valori sui quali si fonda il nostro Paese, promuovendo quelle attività volte alla divulgazione di principi e valori democratici con il fine di incentivare lo sviluppo della cultura in generale, ma, soprattutto di trasmettere alle giovani generazioni, il profondo significato degli anni della Liberazione.

È, infatti, compito delle Istituzioni democratiche mettere pienamente in luce il significato, il valore di riconquista e di riaffermazione di una rinnovata identità e unità nazionale che, grazie alla “Liberazione”, ha visto consacrati i valori e gli ideali di libertà, pace e giustizia consacrati nella Costituzione Italiana che, alla XII° disposizione transitoria e finale vieta espressamente la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

Mossi dai sentimenti dei valori della Resistenza antifascista, abbiamo pertanto deciso di celebrare il 25 Aprile, quale anniversario della festa della liberazione dal nazifascismo, che quest'anno raggiunge il suo 79° anniversario, con iniziative utili a mantenere intatta la memoria e commemorare la liberazione dell'Italia, la fine dell'occupazione nazista, e la definitiva caduta del regime fascista, mediante una cerimonia civile con deposizione di corone d'alloro presso i monumenti ai caduti, alla presenza delle autorità locali, il corteo dell’ “Orchestra di Fiati Città di Bagnara” per le vie del paese e il concerto in Piazza Giacomo Matteotti.

L’Amministrazione Comunale

