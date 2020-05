Bagnara Calabra, cade in un dirupo: recuperato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco

vfb Brutta disavventura per un uomo di Bagnara Calabra caduto in un dirupo, lungo la Statale 18, poco sopra il bivio di Solano.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bagnara Calabra e di Palmi con, a supporto, il nucleo Speleo Alpino Fluviale VVF di Reggio Calabria, i sanitari del 118 e un elicottero dal Reparto volo VVF di Salerno, con a bordo personale elisoccorritore. I Vigili del Fuoco del SAF di Reggio Calabria, il comandante della stazione Carabinieri di Bagnara Calabra Davide Lombardo, ed alcuni volontari, hanno raggiunto a piedi l'uomo, e dopo avergli prestato le prime cure hanno atteso atteso l'arrivo dell'elicottero che, dopo alcune manovre, ha provveduto a imbarcarlo per condurlo in ospedale dove è stato consegnato ai sanitari per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri del Comando Stazione di Bagnara Calabra e la Polizia Locale.

Red