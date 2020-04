Celebrazioni per il 25 aprile, anche a Villa San Giovanni e Palmi l'omaggio ai caduti

Villa e Palmi omaggio ai cadutiAnche a Villa San Giovanni e Palmi in occasione della commemorazione del 25 aprile i sindaci delle due cittadine della Costa Viola hanno deposto un omaggio floreale in ricordo ed in omaggio delle vittime per la libertà e la democrazia, accogliendo l'invito dell'ANPI.

A Palmi il Sindaco Giuseppe Ranuccio insieme al Presidente del Consiglio e al Presidente Anpi Franco Russo, a Villa San Giovanni il sindaco ff Maria Grazia Richichi. "Ricorrenza fondamentale per la nostra democrazia, baluardo di libertà e di resistenza, che profuma di Costituzione e indimenticabile memoria dei nostri padri che per quei valori hanno combattuto valorosamente e sacrificato la loro vita, trucidati dai nazifascisti per difendere la libertà della nostra Italia. La politica non ha solo il compito di ricordare quei valori ma promuoverli e, ancora oggi, combattere chiunque voglia dividere, rinnegare, dimenticare. In questo momento così difficile per tutti noi, da Nord a Sud, l'augurio di rimanere uniti anche in questa battaglia e sentirci sempre Comunità". Questo il commento del primo cittadino di Palmi.

Red