Kick boxing, Asia Caserta vince ancora, continua a vincere senza fermarsi mai

Asia Caserta - Foto di Rosangela BalboroStavolta e prima di partire per Budapest, dove l’attendono i Mondiali, vince il titolo di “Guardiano dello Stretto” di Kick boxing nel circuito di gara presso il PalaBotteghelle di Reggio Calabria. E il 5 maggio Asia Caserta è per l’ennesima volta campionessa, battendo sul tatami reggino la giovane Irene Lisotti del Team Palestra Irhouza nella categoria -50.

Incredibile la sua tenacia, indiscutibile il suo entusiasmo. Si allena duramente ogni giorno, non si concede pause e soste, prosegue con una determinazione senza precedenti. Asia è con questa grinta che si è preparata per l’agone “I guardiani dello Stretto” alla presenza del Presidente Regionale Giorgio Lico e del Delegato Provinciale Demetrio Rosace. “Con questo ultimo step si chiude in Italia la stagione delle gare di Kick Boxing e ora si pensa al Mondiale.” Parla così la giovanissima campionessa. Asia pensa solo a quello, pensa a rappresentare l’Italia, partendo da Rosarno, dalla Calabria verso gli allori degli spazi più grandi del mondo.

Già vince dentro di sé la giovane Asia, non temendo avversari e sfide, spera di portare a casa la vittoria, di riscattare la sua terra con il suo volto pulito, genuino e sincero. E alle domande incalzanti, allo sguardo di chi la osserva con grande fiducia risponde “Ce la metterò tutta.” Per cogliere la sua sana sportività, la sua profonda tenacia non basta solo guardarla combattere e misurarsi con sfidanti, serve soprattutto ascoltarla e leggere l’entusiasmo che ha dentro e fa affiorare dolcemente.

Caterina Restuccia