Frana nella notte sulla SS 18 tra Bagnara e Favazzina

La frana di stanotte sulla statale 18 Una frana ha interessato, nelle scorse ore, un tratto della statale 18 tra Bagnara e Favazzina. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire la riapertura dell'arteria nel più breve tempo possibile. Sono in corso verifiche anche da parte di personale delle ferrovie dello stato lungo la linea ferroviaria.

Si lavora, al momento, per rendere fruibile la strada e permettere il regolare traffico dei mezzi sia nella corsia sud che in quella nord, e ripristinare il traffico veicolare da e per Bagnara.