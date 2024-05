L'Olimpia espugna Taurianova, è serie D

1 1 bag Olimpia D 11052024 Un campionato dominato, dalla prima all'ultima partita, con una squadra compatta, perfetto mix di veterani e giovani i quali hanno trascinato l'Olimpia verso una meritatissima serie D. Gran merito va a mister Versace, in grado di costruire un team in grado di affrontare ogni partita e vincerla senza paura, anche nelle trasferte più temute.

Due "martelli" come Andrea Lofaro e Andrea Garoffolo, oltre al ritrovato Dario Corigliano in cabina di regia, hanno guidato la squadra, facendo da "chiocce" ai meno esperti e portandoli verso il miglioramento. L'ultimo atto, dopo l'epica rimonta di sette giorni fa, sotto di 2-0, si consuma alla palestra "Gemelli Careri" di Taurianova. Il sestetto di mister Idone comincia bene, vincendo 25-20. Nel secondo set, ritorno dei biancazzurri che vanno sul pareggio per 19-25. Nuovo vantaggio per i biancorossi, vincenti per 25-18, ma i ragazzi di Versace entrano in campo decisissimi, come dimostra l'11-25 che conduce al tie-break. Nel set corto, i bagnaresi vincono di quattro lunghezze, facendo esplodere la gioia dei tantissimi tifosi accorsi fino a Taurianova. È vittoria, è salto di categoria, è sospirata serie D.

Vincenzo Laurendi