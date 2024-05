Gioia Tauro primo Comune in ITALIA ad essere socio Sostenitore e socio Benemerito della Croce Rossa Italiana Gioia Tauro primo Comune in ITALIA ad essere socio Sostenitore e socio Benemerito della Croce Rossa Italiana -Comitato di Gioia Tauro, dal 10.05-2024 infatti il Comune di Gioia Tauro è iscritto nell’ albo Nazionale come persona giuridica socio sostenitore. . In linea con i nostri “ sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che ne costituiscono lo spirito e l'etica: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità”.

Quest’anno la Croce Rossa Italiana ha deciso di celebrare con un’ iniziativa promossa in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), invitando le amministrazioni locali a esporre fuori dai palazzi comunali la Bandiera storica della Croce Rossa nella settimana che va dal 2 al 14 maggio. Le consegne delle bandiere in occasione della giornata mondiale è stata consegnata al Sindaco di Gioia Tauro Cap.Aldo Alessio, dalla Presidente del Comitato Maria Giovanna Ursida e dai volontari.

Tutto il mondo, festeggia il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della Croce Rossa la festività, in onore della nascita di Henry Dunant, considerato il fondatore dell'Associazione, padre dell’ umanitarismo moderno, quest’anno non potrà essere una festa ma la celebrazione dell’ enorme sforzo fatto da milioni di volontari in tutto il mondo tanto in prima linea nella lotta della pandemia quanto in tutte le altre attività che hanno continuato a portare avanti sesta sosta.

8 Maggio giornata dei volontari, la Giornata Mondiale della Croce Rossa -14 milioni in tutto il mondo, sotto l'emblema della Croce Rossa, dicono a tutto il pianeta che i Sette Principi su cui la nostra organizzazione si basa sono quanto di più attuale. Inarrestabile è stato dall’ inizio della pandemia, l’operato della Croce Rossa su tutti i fronti, riuscendo ad essere come sempre “ovunque e per chiunque”. Oltre all’ enorme attività sul fronte del Coronavirus dell’ impegno nella campagna vaccinale, persone bisognose. “Il nostro Comitato lavora da sempre al fianco della popolazione collaborando con le istituzioni” ha dichiarato il Presidente CRI Maria Giovanna Ursida “La presenza del nostro vessillo sulla facciata dei Palazzo Comunale di Falcone -Borsellino è ancora una volta la conferma della nostra vicinanza alle città del Comitato di Gioia Tauro. Ogni giorno per noi è importante ricordare il profondo significato dei Principi sui quali si fonda la nostra Associazione, perché essi guide e faro di ogni nostra azione del vivere quotidiano.

Il Presidente del Comitato CRI di Gioia Tauro dott.Maria Giovanna Ursida