La palestra a.s.d. Luce di Bagnara Calabra ha ottenuto l’accreditamento al progetto della Regione Calabria denominato “La Calabria per i giovani – Azione Voucher sportivi “

Sport e Salute - GiovaniSi tratta di una iniziativa a carattere gratuito rivolta ai giovani calabresi che hanno dai 14 ai 24 anni per promuovere - attraverso una corretta, varia e semplice pratica sportiva - il benessere della persona e l’acquisizione di corretti stili di vita finalizzata allo sviluppo corporeo equilibrato, alla prevenzione dalle malattie e anche per l’inclusione sociale.

Visitando il sito web https://www.sportesalute.eu/calabriagiovani.html si possono avere tutte le informazioni sul progetto. Le richieste per ottenere i voucher gratuiti da 500 euro possono essere presentate attraverso la piattaforma informatica raggiungibile al seguente link: https://bandi.sportesalute.eu/accedia partire dal6 maggio e sino alle ore 16:00 del 5 giugno 2024. Le attività sportive praticabili sono: Posturale, Fitness, Allenamento a circuito (Workout), Pilates, Stretching.

Per promuovere il progetto “La Calabria per i Giovani” a Bagnara è stata individuata la palestra a.s.d. Luce sita in via Nazario Sauro. Referente del Progetto è il prof. Rosario Caratozzolo.

Per ogni informazione:328 3351912.