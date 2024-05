ROSARNO Festa di San Giovanni Battista: l'A.Fe.Ro. organizza tre serate all'insegna della buona musica

volantino afero - rosarnoHanno festeggiato proprio da pochissimo il loro primo compleanno i soci A.Fe.Ro. (Associazione Feste Rosarnesi); e freschi freschi dalla prima celebrazione del loro primo anno di vita associativa sono già da tempo all'opera per il prossimo grande evento della Festa Patronale in onore a San Giovanni Battista. Quest'anno, dopo la bellissima doppietta delle feste 2023, hanno deciso di triplicare, saranno ben tre le serate per la cittadinanza rosarnese e per tutti gli ospiti che arriveranno da fuori area.

Sarà Cecè Barretta ad aprire la triade di festa il 22 giugno, proseguiranno con la serata centrale Le Orme dei Pooh il 23 e chiuderà il 24, sempre all'insegna della buona musica italiana, il noto cantautore Franco Ricciardi. La cittadina rosarnese si prepara a rivivere i fasti religiosi, già rigenerati l’anno appena scorso, venerando il Santo Patrono custodito nella chiesa dedicata a San Giovanni il Battista. La devozione prima e il forte bisogno di ritrovarsi insieme dopo hanno registrato nelle due serate del giugno scorso un successo enorme, che ha generato a sua volta in una città, come quella di Rosarno, troppe volte in prima pagina per questioni di cronaca, un forte sentimento di coesione.

Difatti, gli entusiasmi provati sono stati carburante e motore per l’A.Fe.Ro. che instancabilmente si è prodigata nel realizzare numerosi altri eventi, alcuni riproposti come quello della Sagra della Massaia, istituita nel 1996 dal FIBI Royal Club Rosarno, altri di neo fattura come “La via del Natale” ed in collaborazione con altre realtà associative come il gruppo Nuovamente. Intanto le nuove e prossime serate prevedono grande partecipazione e, per riflesso, l’Associazione A.Fe. Ro. si sta già preoccupando di ordinare gli spazi pubblici per soste e parcheggi, di adeguare gli spazi per gli spettacoli e gli altri strumenti di intrattenimento per grandi e piccoli.

Rosarno, quindi, dopo i grandi eventi già vissuti grazie all’impegno dei soci A.Fe.Ro., attende con trepidazione il prossimo appuntamento di nuovo avvio estivo, aspetta ansiosamente, come sempre in Piazza Duomo, la valanga di ospiti appassionati di musica e festosità per proseguire il cammino della sua bella rinascita con le tre serate per San Giovanni Battista.

Caterina Restuccia

volantino afero festa rosarnese