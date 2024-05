BAGNARA CALABRA Lavori di Via Croce, interrogazione al Sindaco del gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo"

Lavori via CroceIl gruppo consiliare la "Bagnara che VogliAmo" scrive al Sindaco di Bagnara Calabra e al Presidente del Consiglio comunale, e per conoscenza alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Reggio Calabria, e al Prefetto di Reggio Calabria, in merito ai lavori di trasformazione del percorso di via Croce che collega il rione Porelli al rione Marinella.

I consiglieri comunali di minoranza Mario Romeo, Vincenzo Bagnato, Domenica Randazzo, Michele Spoleti, e Virginia Parisi scrivono nell'interrogazione:

Premesso che sono in via di definizione i lavori riguardanti la storica via Croce, che collega il rione Porelli al rione Marinella, esistente sin dal secolo scorso;

Rilevato che a tutt'oggi dopo il nostro comunicato del 11 aprile u.s. l'amministrazione comunale non ha dato notizie in merito alla modifica di parte del percorso da PEDONALE a CARRABILE;

Considerato che la zona riveste un alto valore sia storico che paesaggistico e che presumibilmente osserva delle prescrizioni anche di tipo idrogeologico;

Visto che i lavori in questione non erano inseriti nello studio di fattibilità che ha generato il CUP per cui si è avuto il finanziamento da parte del Ministero dell' Interno (messa in sicurezza delle zone di Martorano e Gaziano).

INTERROGANO IL SINDACO Art. 51 capo VI del Regolamento vigente del C/C PER SAPERE - se prima dell' approvazione dell' indirizzo politico da parte della Giunta comunale, o prima dell'approvazione del progetto esecutivo, sia stata verificata la sussistenza di taluni vincoli che non consentivano una modifica di tale portata. dell' indirizzo politico da parte della Giunta comunale, o prima dell'approvazione del progetto esecutivo, sia stata verificata la sussistenza di taluni vincoli che non consentivano una modifica di tale portata.

- se l'amministrazione comunale abbia chiesto ed ottenuto dal Ministero dell'Interno parere favorevole di cambio di destinazione dei lavori che inizialmente non prevedevano il percorso di via Croce.

CHIEDIAMO che, vista l' importanza di che trattasi, ci sia una relazione urgente e dettagliata da aversi al primo consiglio comunale.