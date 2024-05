Bagnarese, campionato finito: i biancoazzurri chiudono al settimo posto

Bagnarese - Campionato finito La Bagnarese affronta l'ultima partita di campionato tra le mura amiche del "Comunale", contro l'Academy Ardore, imbottita di giovani. I biancazzurri chiudono al settimo posto, a ridosso dei playoff, anche se a diversi punti di distanza, in un'annata piena di alti e bassi.

Contro gli jonici, apre le danze Ruggiero, pareggia C. Trimboli, concludendo la prima frazione in parità. Nel secondo tempo, subito gol di Iannì sugli sviluppi di un corner, pareggia S. Trimboli, poi la Bagnarese va sotto col gol di Figliomeni. Termina con una sconfitta, con El Makni nell'inedito ruolo di attaccante. La festa è in ogni caso inevitabile, con l'augurio, l'anno prossimo, di fare meglio.