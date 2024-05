SCILLA Escursione guidata al torrente Livorno per gli alunni del Comprensivo "Raffaele Piria"

Escursione guidata al torrente Livorno per gli alunni del Comprensivo Raffaele Piria Nei giorni scorsi un gruppo di studenti delle classi quinte elementare dell'Istituto Comprensivo "Raffaele Piria" di Scilla ha partecipato all'escursione sul tratto Torrente Livorno, guidata dai volontari dell'associazione Magna Graecia Outdoor assieme a "Calabria Wild Wine", il sodalizio che si occupa di salvaguardare le antiche uve calabresi e la rinaturalizzazione dei luoghi abbandonati.

A Scilla le due associazioni hanno adottato la scalinata del Serro, la scala che dalla Via Nazionale porta a Marina Grande nei pressi dell'ascensore, il tratto Torrente Livorno. Gli studenti si sono riuniti in piazza San Rocco e sono scesi con l'aiuto delle guide dal Canalello fino a Marina Grande. In seguito hanno raggiunto il porto fino alla fontana denominata "Tre Canali" nei pressi dello scalo delle barche e hanno imboccato la scalinata che si collega con la scala del Serro. Qui i volontari del "Calabria Wild Wine" hanno spiegato agli studenti il lavoro fatto e hanno illustrato l'orto botanico che stanno allestendo lungo la scalinata, recuperando le piante autoctone. Gli alunni sono rimasti entusiasti dell'escursione e sono stati piecevolmente a contatto con la natura. (t.f.)