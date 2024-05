SCILLA Casa della Salute, il Comitato scrive a Invitalia: " no alla demolizione dellla struttura"

ospedale scilla Il Comitato pro Casa della Salute ha chiesto a Invitalia di riconsiderare le condizioni reali della struttura sanitaria di Scilla, in riferimento all'ala di nuova costruzione da tempo chiusa dopo l'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica. Lo scorso 24 luglio 2023 il direttore generale dell'Asp di Reggio Calabria, Lucia di Furia, aveva incontrato i componenti del Comitato per informarlo sul progetto di abbattimento dell'edificio e la nascita di una nuova struttura. Dalla relazione si evince che su una superficie di circa 10.000 mq, sono stati effettuati solo 22 carotaggi.

<<Le condizioni reali della struttura - riferiscono i componenti del Comitato - non risultano essere, almeno esteriormente, molto più gravi di altre strutture sanitarie calabresi a tutt'oggi funzionanti, talune riaperte dopo qualche anno di chiusura, senza aver esibito, drammatici interventi, come si intende operare per questo caso. Siamo consapevole del degrado della facciata mai soggetta a cure, da parte dell'Asp di Reggio Calabria negli ultimi 40 anni, incuria che purtroppo oggi comporta la scelta di abbattimento di un edificio costruito con denaro pubblico.>>.

Secondo il comitato gli interni non presentano alcun decadimento o fatiscenza, in quanto non esistono crepe, ne infiltrazioni. <<Riteniamo ingiusta, per il nostro territorio e per lo sviluppo, sia sanitario che economico sociale, la repentina chiusura dell'edificio sanitario scillese. Riteniamo - aggiungono - che la scelta dell'abbattimento totale del fabbricato, sacrificato per la costruzione di un nuovo edificio per giunta ridimensionato, sia non solo uno spreco di denaro pubblico, ma anche la sconfitta di un territorio che sarà privato di uno stabile di 10.000 mq>>. Il Comitato chiede un restauro conservativo e di consolidamento. (t.f.)