Covid-19, consegne a domicilio anche la domenica e nei giorni festivi per ristoranti e pasticcerie

dolce zibibbo BAGNARA CALABRA - Oggi 25 aprile i ristoranti, pizzerie, rosticcerie e pub, e già da qualche giorno le pasticcerie, potranno consegnare a domicilio anche durante le domeniche e i giorni festivi.

Attraverso le ordinanze del presidente regionale on. Jole Santelli n° 36 del 24 aprile e n° 32 del 17 aprile sia i ristoranti che le pasticcerie potranno aprire e consegnare a domicilio tutti i giorni. Nelle settimane scorse erano nate differenti interpretazioni nel territorio regionale che avevano creato disparità di trattamento tanto che si trovavano comuni che con ordinanza del sindaco autorizzavano nei festivi l’attività di food delivery della ristorazione, altri, invece la consentivano interpretando giustamente il divieto dell'ordinanza regionale esclusivamente per le attività commerciali e infine comuni come Bagnara Calabra che vietavano nei festivi e nelle domeniche alla ristorazione di aprire e svolgere le consegne a domicilio.

Grazie a queste ultime ordinanze in questo lungo ponte che inizia oggi 25 aprile e termina il 3 maggio le attività di ristorazione e di pasticceria potranno consegnare tutti i giorni. Sosteniamoli insieme in questo momento difficile perché con la loro arte ci donano momenti piacevoli valorizzando il territorio ed onorando il loro saper fare.