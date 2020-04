Raid vandalico presso la sede della Fondazione Italo Falcomatà

Raid vandalico - FalcomatàIl sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha rivelato che nei giorni scorsi ignoti si sono introdotti presso la sede della Fondazione Italo Falcomatà, danneggiando le strutture e i preziosi reperti. E' un gesto che offende un'intera città e che la società civile deve assolutamente respingere e fortemente condannare. La speranza è quella che le Autorità rintraccino e puniscano pesantemente i responsabili di questo gesto gravissimo.

Ecco cosa scrive il sindaco:

Questa mattina sono stato avvisato del fatto che qualcuno si è introdotto all'interno della sede della Fondazione Italo Falcomatà. Hanno bruciato foto, lettere, album, documenti, rotto vetri, imbrattato muri, divelto alcune porte, distrutto targhe e premi, portando via alcune medaglie e due computer pieni di documenti storici e di cataloghi della biblioteca. Ringrazio gli uomini della Questura di Reggio Calabria, la Polizia Scientifica, la Digos, che hanno lavorato fino al tardo pomeriggio per ricostruire le dinamiche di questo assurdo gesto. A chi ha fatto tutto questo vorrei dire che non ha offeso solo la memoria di un uomo, di mio padre, non ha colpito la mia famiglia o la Fondazione che porta il nome di Italo Falcomatà. Ma ha offeso un luogo che è simbolo di un'intera comunità, ha offeso i cittadini di Reggio Calabria e un pezzo importante della storia della nostra città.