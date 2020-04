aa - Rif L'Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra comunica che nella giornata di domani 25 aprile il servizio di raccolta rifiuti non verrà svolto in quanto giorno festivo.

Si raccomanda pertanto alla cittadinanza di collaborare evitando questa sera, come da prassi, di esporre i mastelli fuori dalla propria abitazione per il ritiro, in quando la raccolta non potrà essere effettuata.