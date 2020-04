BAGNARA CALABRA Degrado, incuria e abbandono, anche al tempo del coronavirus

Bagnara - Caravilla Il tempo, al tempo del coronavirus sembra si sia fermato. E lo si nota di più, purtroppo, in alcuni servizi che, evidentemente, non vengono ormai svolti da settimane. Non è chiaro, per esempio, cosa impedisce al Comune di Bagnara Calabra di programmare un intervento straordinario di pulizia del paese. Anche perchè in questo momento, visto il periodo di quarantena a cui i cittadini sono sottoposti l'operazione potrebbe essere facilitata dalla poca circolazione di mezzi e persone.

La cosiddetta fase due, che a detta di molti e al netto di polemiche di vario tipo, dovrebbe cominciare dopo il 4 maggio potrebbe essere utile a chi di dovere per cominciare a programmare, e magari effettuare interventi di manutenzione straordinaria del territorio. Si potrebbe cominciare per esempio da alcuni siti storici, dai luoghi pubblici, dalle carreggiate delle strade infestate di erbacce e da alcune vie abbandonate a se stesse. Eseguita la pulizia diventa fondamentale sanificare e disinfettare quelle zone e quelle aree che diventeranno di uso pubblico, non appena le misure legate all'emergenza coronavirus verranno meno.

In basso pubblichiamo alcune foto emblematiche dello stato di alcuni luoghi e della poca cura che viene riservata loro al tempo del coronavirus.

