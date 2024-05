BAGNARA CALABRA Disservizi idrici, interrogazione al Sindaco del gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo"

La BagnaracheVogliAmo - LogoInterrogazione al Sindaco del comune di Bagnara Calabra, al Presidente del Consiglio Comunale, E p.c. A S.E. il Prefetto di Reggio Calabria

Oggetto: disservizio legato alla riduzione della erogazione d'acqua potabile in varie zone del paese. Mancato accesso a servizio pubblico primario.

I Sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare La Bagnara Che VogliAmo.

PREMESSO che il perdurare della mancanza di acqua potabile in molte zone del paese sta causando non molte criticità ai cittadini;

VISTO i costi elevatissimi di consumo di energia elettrica per il funzionamento degli autoclave;

RILEVATO che nelle zone interessate è stata accertata l'erogazione anche di acqua sporca con grave rischio per la salute pubblica.

CONSIDERATO che oramai da troppo tempo la grave problematica sta interessando i cittadini e ad oggi nessuna riscontro concreto è stato garantito nonostante più e più volte codesta amministrazione sia stata da noi sollecitata attraverso comunicati ed interventi in consiglio comunale;

RITENUTO che sono venute meno le garanzie previste dalle norme vigenti riguardanti la garanzia d’accesso all'acqua potabile a tutti i cittadini e con pari dignità.

INTERROGANO IL SINDACO Art. 51 capo VI del Regolamento vigente del C/C

PER SAPERE

● perché l'acqua non venga erogata e distribuita in maniera equa, considerato che, per la zona bassa, gli acquedotti sono comunicanti tra di loro;

● se la giunta comunale ha intenzione di intervenire con sgravi economici per le famiglie interessate;

● se le condotte di distribuzione dell'acqua potabile ( visti gli ultimi interventi sulla rete in zona Malolasso ) siano adeguatamente dimensionate ed in sicurezza;

Vista l' importanza dell' argomento trattato, CHIEDIAMO che ci sia una relazione urgente e dettagliata da aversi al primo consiglio comunale utile.

I Consiglieri Comunali

F.to M.Romeo - V.Bagnato - M.D. Randazzo - M.Spoleti - V.Parisi